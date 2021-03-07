Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Amasya'nın Doğantepe köyünde defnedilen Uzman Çavuş Hakan Gül'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ailenin acısını paylaşan Binali Yıldırım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak şehit eşi Fadime Gül ile telefonda görüştürdü.



Görüşme sırasında duygusal anlar yaşayan iki çocuk annesi Gül, 17 ve 13 yaşlarındaki çocuklarının öğrenimleri hakkında bilgi alan Erdoğan'a teşekkür etti. Ziyarette Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve AK Parti Milletvekili M. Levent Karahocagil de yer aldı.