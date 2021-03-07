Avşar Aslan’dan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” mesajı

Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı Avşar Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Aslan, mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Toplumun temeli aile, ailenin temeli kadındır. Kadınlarımız her daim hak ettikleri konumda, ailenin ve toplumun merkezinde yer almışlardır. Eğitimden sağlığa, siyasal yaşamdan iş dünyasına kadar üstlendikleri sorumluluklarla Türk Milleti’nin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuşlardır. Bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden biri, kadınların sahip olduğu özgürlük, toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeridir.



Günümüzde kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve siyasal alanda ki etkinlikleri her geçen gün artıyor. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatımıza emekleriyle ve değerleriyle anlam katan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum”