Ünlü modacı evinde ölü bulundu!

Muğla'nın Ula ilçesi Akçapınar Mahallesi'nde yaşayan dünyaca ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'e ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. Çilingir yardımıyla içeri giren Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, genç kızın yatakta cesediyle karşılaştı.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aslı Yılmaztürk'ün cesedi cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



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Vücudunda delici ve kesici herhangi bir yara izine rastlanmayan Yılmaztürk'ün şüpheli ölümüyle ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



Öte yandan, jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemede, Yılmaztürk'ün mutfak kısmındaki ocaktan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi.