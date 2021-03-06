Şehidin vasiyeti yerine getirildi!

Bitlis'te düşen helikopterde şehit olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in (49) cenazesi, Kahramanmaraş'ta dayısı emekli müftü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Cenazede Demir'in 15 aylık oğlu Metehan, 5 yıl önce şehit olan Haşim Yenigül'ün eşi Leyla Yenigül'ün kucağında uyudu.



3 ÇOCUK BABASI



Sabah saatlerinde Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin morgundan alınan şehit Mehmet Demir'in cenazesi, ilk olarak Hartlap Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Dua edilip helallik alınmasının ardından 3 çocuk babası şehidin naaşı, Hartlap Mezarlığı'na götürüldü.



Burada düzenlenen törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Kahramanmaraş 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.



BABASI DEFNEDİLİRKEN ŞEHİT EŞİNİN KUCAĞINDA UYUDU



Şehidin babası Yaşar Demir'in güçlükle ayakta durduğu törende cenaze namazını şehidin dayısı Emekli Müftü Ahmet Çelik kıldırdı. Namazın ardından Çelik, yeğeni Mehmet Demir için törene katılanlardan helallik aldı. Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in cenazesi mezarlıkta toprağa verildi.



Cenazede şehit Demir'in 3 çocuğundan en küçüğü olan 15 aylık Metehan'ın, 5 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün eşi Leyla Yenigül'ün kucağında uyuduğu görüldü.



TOLGA DEMİRCİ, KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ



Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerlerden Astsubay Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin cenazesi, dün Ankara'da düzenlenen devlet töreninin ardından memleketi Kayseri'ye getirildi.



Şehit Demirci için Pınarbaşı ilçesi Uzunpınar Köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.



Törene şehidin ailesinin yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis Atçı, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ



Şehidin babası Nazir Demirci'nin 30 yıl önce kış ayında komşu köyden yaşadıkları Uzunpınar Köyü'ne yürüyerek gelirken yolunu kaybetmesi sonucu donarak öldüğü belirtildi. Nazir Demirci'nin köyde toprağa verilmesinden bir süre sonra eşinin, çocuklarıyla birlikte memleketi İzmir'e taşındığı öğrenildi.



İzmir'de yaşayan şehidin annesi Aynur Aybirdi, kız kardeşi Nagehan Aybirdi ile diğer yakınları, cenaze töreninde Türk Bayrağı'na sarılı tabutun başından gözyaşı döktü. Öğle kılınan cenaze namazının ardından şehit Tolga Demirci'nin cenazesi, annesine 'Şehit olursam beni babamın yanına gömün' diyerek vasiyette bulunması üzerine babasının mezarının yanında toprağa verildi.



ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ GÜL, AMASYA'DA GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi, dün askeri uçakla memleketi Amasya'ya getirildi.







Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül için bugün Doğantepe Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi.



Törene şehidin annesi Gülüzar Gül, eşi Fadime Gül, şehidin çocukları Caner (17) ve Ceren Gül (14), şehidin 2 kardeşi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Erhan Demir, Garnizon Komutanı Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve şehidin yakınları katıldı.



Şehit babası Dursun Gül'ün ise daha önce vefat ettiği belirtildi.



Törende şehit Gül'ün eşi Fadime Gül ile çocukları Caner ve Ceren tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Gülüzar Gül ise tabutun önünde bulunan fotoğrafına sarılarak ağladı.







Doğantepe Köyü Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

