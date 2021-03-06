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Mine Kırıkkanat'tan skandal mesaj

Kirli kalem Mine Gökçe Kırıkkanat, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüse yakalandığı haberine sevinerek, iğrenç bir mesaj paylaştı.

Güncel / 06 Mart 2021 Cumartesi 21:32
Mine Kırıkkanat'tan skandal mesaj

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını geçtiğimiz saatlerde duyurup dua istemişti.
 
Laik mahallenin sözde yazarı Mine Gökçe Kırıkkanat sosyal medya platformu Twitter üzerinden dans eden kadın ve erkeklerin olduğu bir video paylaşarak, "Ali Erşab'a şifa duası ediyorum" diyerek içindeki iğrençliği açığa çıkardı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbaş, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
 
Erbaş açıklama yaptı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dinlendiğini ve dua beklediğini belirti. İşte Ali Erbaş'ın o paylaşımı:
 
Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim.

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