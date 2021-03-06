İstanbul kırmızıya döndü!

İstanbul uzun süredir böyle bir tabloyla karşılaşmamıştı. Megakentte trafik yüzde 80'leri aşan bir yoğunluğa ulaştı. Kısıtlama nedeniyle yollara düşen vatandaşlar bu kez araçlarında kısıtlı kalmış durumda.



KISITLAMA KALKTI YOLLAR DOLDU TAŞTI!



Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karara gereği Cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.



Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi, İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu.



Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı. Saatler geçtikçe trafik yoğunluğu arttı.