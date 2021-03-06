İstanbul kırmızıya döndü!

İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasının kaldırıldığı ilk Cumartesi trafik tam anlamıyla kilitlendi. Koronavirüs risk haritasına göre turuncu kategoride bulunan İstanbul'un trafik haritası kırmızıya döndü. Adeta kentin işlek caddeleri ve güzergahlarında araçlar adım adım bile ilerlemiyor. Şehirde trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti. Üstelik bu yoğunluk giderek artıyor. İşte son dakika İstanbul trafiği haberinin ayrıntıları ve detaylar...
İstanbul uzun süredir böyle bir tabloyla karşılaşmamıştı. Megakentte trafik yüzde 80'leri aşan bir yoğunluğa ulaştı. Kısıtlama nedeniyle yollara düşen vatandaşlar bu kez araçlarında kısıtlı kalmış durumda.
KISITLAMA KALKTI YOLLAR DOLDU TAŞTI!
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karara gereği Cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.
Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi, İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu.
Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı. Saatler geçtikçe trafik yoğunluğu arttı.