Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüse yakalandı. Üç gün önce belirti gösteren Erbaş'ın yapılan testi pozitif çıktı ve tedavi altına alındı. 60 yaşındaki Erbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yakından izlendiği bildirildi.



Erbaş'ın 11 şehidin cenaze törenine de virüs sebebiyle katılamadığı belirtildi.



Ali Erbaş kendi sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğuna dair paylaşım yaptı.





