Twitter o özelliği Türkiye'de test ediyor!

Clubhouse isminden söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilik iOS'ta yer alıyor ve davetiye ile kayıt olunuyor. Eleştirmenlere göreyse Clubhouse'un Android'e gelmesine biraz daha zaman var. Hatta sektörden bazı kişiler platformun güvenlik ve gizlilik konusunda iyileştirmeler yapmadan, sistemi tam olarak oturtmadan Android gelmeyeceğini düşünüyor. Clubhouse Android'e gelmeden önce oluşan boşluğu Twitter, Facebook veya başka bir isimler kapatacak görünüyor.



Kısa süre önce Twitter, Clubhouse benzeri olan Spaces isimli yeni özelliğini duyurmuştu. Bir süreden beridir Spaces farklı ülkelerde test ediliyordu ve özelliğin test edildiği ülkeler arasına Türkiye de katıldı.



Aslında Twitter, uzun zamandır Spaces özelliği üzerinde çalışmalarını devam ettiriyordu. Clubhouse'un yakaladığı büyük başarının ardından da Twitter planlarında bir değişikliğe gitti ve yeni özelliğe odaklandı.



Android kullanıcılarının beta sürümünde kullanabildiği Spaces için testler devam ederken bu testlerde Türkiye de yer alıyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, kendi "alanlarında" diğer insanlarla bir araya gelip görüşlerini açıklayabiliyor. Twitter, kullanıcılarının bu kanallar üzerinde tam hakimiyete sahip olacağını belirtiyor.



Twitter bir an önce Clubhouse'un yakaladığı rüzgarı kendi lehine çevirmek ve özellikle Android platformunda insanların sesli sosyal medya aracı da olmak istiyor. Şimdilik yapılan beta testlerde özellik çok küçük bir kullanıcı grubuna sunuluyor.



Twitter'da Spaces uygulamasına erişebilmeniz için öncelikle beta kullanıcısı olmanız gerekir. Google Play Store üzerinden beta programına kayıt yaptırabilirsiniz. Özellik size tanımlandığında da Spaces özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz.



