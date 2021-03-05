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Twitter o özelliği Türkiye'de test ediyor!

Clubhouse son dönemin en çok ilgi gören uygulamalarından biri oldu. Günden güne kullanıcı sayısını artırıyor. Ses temelli bir sosyal ağ olan Clubhouse'un yükselen popüleritesi diğer sosyal medya platformlarının gözünden kaçmadı. Twitter bu konuda gerekli adımı attı ve Twitter Spaces'i duyurdu. Bir süreden beridir başka ülkelerde test edilen Spaces, Türkiye'de de teste açıldı. Peki Türkiye'deki kullanıcılar Twitter Spaces'in testine nasıl katılabilir? İşte detaylar...

Teknoloji / 05 Mart 2021 Cuma 09:40
Twitter o özelliği Türkiye'de test ediyor!

Clubhouse isminden söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilik iOS'ta yer alıyor ve davetiye ile kayıt olunuyor. Eleştirmenlere göreyse Clubhouse'un Android'e gelmesine biraz daha zaman var. Hatta sektörden bazı kişiler platformun güvenlik ve gizlilik konusunda iyileştirmeler yapmadan, sistemi tam olarak oturtmadan Android gelmeyeceğini düşünüyor. Clubhouse Android'e gelmeden önce oluşan boşluğu Twitter, Facebook veya başka bir isimler kapatacak görünüyor.

Kısa süre önce Twitter, Clubhouse benzeri olan Spaces isimli yeni özelliğini duyurmuştu. Bir süreden beridir Spaces farklı ülkelerde test ediliyordu ve özelliğin test edildiği ülkeler arasına Türkiye de katıldı.

Aslında Twitter, uzun zamandır Spaces özelliği üzerinde çalışmalarını devam ettiriyordu. Clubhouse'un yakaladığı büyük başarının ardından da Twitter planlarında bir değişikliğe gitti ve yeni özelliğe odaklandı.

Android kullanıcılarının beta sürümünde kullanabildiği Spaces için testler devam ederken bu testlerde Türkiye de yer alıyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, kendi "alanlarında" diğer insanlarla bir araya gelip görüşlerini açıklayabiliyor. Twitter, kullanıcılarının bu kanallar üzerinde tam hakimiyete sahip olacağını belirtiyor.

Twitter bir an önce Clubhouse'un yakaladığı rüzgarı kendi lehine çevirmek ve özellikle Android platformunda insanların sesli sosyal medya aracı da olmak istiyor. Şimdilik yapılan beta testlerde özellik çok küçük bir kullanıcı grubuna sunuluyor.

Twitter'da Spaces uygulamasına erişebilmeniz için öncelikle beta kullanıcısı olmanız gerekir. Google Play Store üzerinden beta programına kayıt yaptırabilirsiniz. Özellik size tanımlandığında da Spaces özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz.

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