Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askeri personele veda... Türkiye şehitlerini uğurluyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı tören Elazığ'da gerçekleşti.



Elazığ'da 11 şehidimizin memleketlerine gönderilmeden önceki son görevleri yerine getirilirdi.



İLK TÖREN ELAZIĞ'DA



Bingöl Tatvan güzergahında intikal halindeki helikopterin kaza kırıma uğraması nedeniyle şehit olan 11 askeri personelimize veda için ilk tören Elazığ Havalimanı'nda düzenlendi.



ÖZGEÇMİŞLERİ OKUNDU



Memleketlerine gönderilmeden önce Elazığ havalimanında gerçekleştirilen törende şehitlerimizin tek tek özgeçmişleri okunarak anmaları gerçekleştirildi.



KUR'AN TİLAVETİ OKUNDU, DUA EDİLDİ



Ambulanslarla getirilen şehitlerimiz için burada 1 dakikalık saygı duruşu sonrasında dualar edildi. Şehitlerimiz için okunan Kur'an tilavetinde 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler lâkin siz anlayamazsınız' ayeti okundu.



KAZA



Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildiğini, bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini bildirmişti.



Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilirken, yaralı 2 askerin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu



Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları ile yaralanan askerler, olay yerinden ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürülmüştü.





