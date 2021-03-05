Teröristlerin ini imha edildi!

Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1062 kişilik personellin katılımıyla 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Mazgirt kırsalında 'Belçile ve Malinos' Alman çoban cinsi iz bulma köpeklerinin desteğiyle yapılan aramada teröristlerin kullandığı bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda 15 kilogram amonyum nitrat, 320 metre kablo, güneş paneli, 40 litre mazot, 3 uyku tulumu, 8 sırt çantası, 100 metre branda, 60 kilogram peynir, 25 kilogram un, 10 kilo çay, 10 kilo tuz, 20 kilo turşu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, teröristlerin kullandığı sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.