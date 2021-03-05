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Teröristler tutuklandı!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 28 şüpheliden 7'si tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Güncel / 05 Mart 2021 Cuma 19:28
Teröristler tutuklandı!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

7 TUTUKLAMA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

OLAY

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce 27 Şubat'ta Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) ile terör örgütü PKK arasındaki ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda aralarında dernek yöneticilerinin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda cep telefonları, sim kartlar, örgütsel dokümanlar, toplatma kararı bulunan kitaplar, ajanda, CD ve teröristlerin bulunduğu fotoğraflar ele geçirilmişti.

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