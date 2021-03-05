MEB'in takvimi belli oldu!

Beklenen açıklama MEB'den geldi. Son dakika haberine göre; 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.



20 BİN ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK? İŞTE 2021 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ!



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika haberi ile 2021 öğretmen atama takvimi ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği 20 bin kişilik atamaların başvuru tarihleri kamuoyuna duyuruldu. Atanmayı bekleyen binlerce öğretmenin 15 Mart tarihinden 26 Mart'a kadar ön başvurularını yapacağı bildirildi.