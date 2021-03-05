İmamoğlu yapımına itiraz ettileri camiyi sahiplendi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimden sonra yapımını durdurduğu Kartal Soğanlık Camii'ni vatandaştan gelen yoğun tepki üzerine yeniden başlatmak zorunda kaldı. Kaldığı yerden devam eden cami inşaatını kendilerinin yaptırmaya başladığı algısıyla yayınlar yapmaya başladı.



AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Fırat Aydın, önceki dönem Kartal meclis üyeliği esnasında Soğanlık Camii ile ilgili yaşanan süreci anlattı.



Yunus Fırat Aydın, 'Soğanlık Kartal'ımız için önemli bölge. Orada eski ve küçük bir cami vardı. Daha sonra külliye şeklinde hazırlanan planları Kartal Belediye Meclisi'ne getirdik. 2015 yılında İBB ve Kartal Belediyesi arasında caminin yapımı için protokol imzalandı. Protokol ise cami planları içerisinde bulunan ve mevcut küçük caminin yanında bulunan Hazine Bakanlığı'na ait araziyi de yeni Soğanlık Merkez Camii planlarına katılmak üzere yapıldı. Bu arazi üzerinde karakol vardı. Biz Kartal Belediyesi yönetimine 'AK Parti döneminde yapılan Semt Konağı'nı karakola verelim. Karakolun olduğu alanı da cami arazisine katalım. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile protokol yapıldı' dedi.



CHP GRUBU CAMİ PLANLARINA İTİRAZ ETTİ



Dönemin CHP'li Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ün yapılan protokollere 6 yıl boyunca uymadığını aktaran Yunus Fırat Aydın, 'Cami külliye tarzında tasarlanmıştı. İçerisinde zemin altı otopark, taziye evi, sosyal tesis, imam evi, aşevi ve Kur'an Kursu olacak şekilde 12 bin metrekarelik bir sosyal alana çevriliyordu. Hazırlanan planlar İBB meclisinde kabul edildi. Ancak Kartal Belediyesi ve CHP grubu Cami yapımına itiraz etti. Hazırlanan 1/5000'lik planlarda değişiklik yapıldı. Kartal Belediyesi İBB'ye yaptığı itirazı mahkemeye de taşıdı. Ancak planlarda yapılan değişiklik ve değiştirilmiş şekliyle yapılan oylamada CHP grubunun muhalefetine rağmen oyçokluğu ile geçtiği için mahkeme dosyası da düşmüş oldu' ifadelerini kullandı.







YENİ YÖNETİM İNŞAATI DURDURDU



Dönemin İBB Başkanları Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal'ın yoğun emek ve çalışmaları ile yapılan planlar sonrası caminin yapımına başlandığını aktaran Aydın, 'Dönemin Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, ilk etapta İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan protokole de uymadı. Emniyet Müdürlüğü'ne 'biz size burayı 10 yıllığına kiraya veririz. Kira görüşmeleri için bize yetkili birini gönderin' dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü ise protokolde direnince karakol yeni yerine taşındı. Ancak Öz, protokole attığı imzayı 1 ay sonra tanımadı. Camii yapımı bu türlü zorlu süreçlerden geçtikten sonra inşaata başladı. 23 Haziran 2019 İstanbul seçiminden sonra da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yeni ekibi Soğanlık Camii'nin devam eden inşasını durdurdu. Camii inşaatının durdurulması üzerine bölge halkı büyük tepki gösterdi. Halkın tepkisi üzerine, ihalesi yapılmış, devam ederken CHP'li İBB Başkanı tarafından durdurulan Cami inşaatının durdurma kararından vazgeçti. Şu an inşaat kaldığı yerden devam ediyor. Fakat planların içerisinde yer alan zemin altı otopark, taziye evi, sosyal tesis, imam evi, aşevi ve Kur'an Kursu olan kısımlar devre dışı bırakıldı. Kendi durdurdukları cami inşaatını halkın tepkisi sonrasında devam ettirme kararı aldıktan sonra şimdi de sanki kendileri sıfırdan cami inşaatına başlamış gibi servis ediyorlar. Durum bundan ibaret ve Kartal halkı özellikle de Soğanlık halkı her şeyi çok iyi biliyor' şeklinde konuştu.













