Hakan Atilla istifa mı ediyor?

ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye döndüğünde Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla'nın bu ay sonunda istifa edeceği iddia edildi.



t24'ün haberine göre; Bloomberg'e konuşan "konuya yakın kaynaklar", Atilla'nın 26 Mart'ta yapılacak yıllık toplantıdan sonra istifa edeceğini ifade etti.



Kaynaklar, Atilla'ın cuma günü izne çıktığını ve ilerleyen günlerde hissedarlar görüşene kadar geri dönmeyeceğini ifade etti.



Hem Borsa İstanbul, hem de Atilla'nın kendisi izinde olduğunu doğruladı, ancak daha fazla yorum yapılmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözcüsü de konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.



Atilla, Ekim 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan eski Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından göreve atandı.



Atilla, Halkbank'ta çalışırken İran'ın yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiği için suçlu bulunmuştu. ABD'de 32 ay hapis cezasına çarptırılan Atilla, 28 ay tutuklu kalmasını ardından Türkiye'ye dönmüştü.