FETÖ'ye ağır darbe!

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kars, Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli ve Muş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda gözaltına alınan S.Ş, S.C, K.G.B, O.K, F.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.



Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan şüphelilerden O.K. ve F.E. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.