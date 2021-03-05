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Ekmek zammı iptal edildi!

Ankara Valiliği ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zammı iptal etti. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Ekmek ve pide fiyatlarına yapılmak istenen zam oranına itiraz komisyonda değerlendirilmiş, ATO'nun tarifesi iptal edilmiştir" denildi.

Güncel / 05 Mart 2021 Cuma 16:29
Ekmek zammı iptal edildi!

Ankara Valiliği'nden ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zamma ilişkin son dakika açıklaması geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada 'Ekmek ve pide fiyatlarına yapılmak istenen zam oranına itiraz komisyonda değerlendirilmiş, ATO'nun tarifesi iptal edilmiştir.' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankara Ticaret Odası tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerinde yapılmak istenen zam oranına, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Valiliğimizce yapılan itiraz komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca Ankara Ticaret Odası'nın gönderdiği tarife iptal edilmiştir.

Yine ilgili mevzuat çerçevesinde, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerine yaptığımız itiraz da komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca itirazımız oy çokluğu ile reddedildiği için Valiliğimizce yasal yetkilerimiz kullanılarak adı geçen tarifeye yönelik Ticaret Mahkemesi'nde itiraz davası açılmıştır.

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