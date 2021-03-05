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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye Bitlis şehitlerini uğurluyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı tören Elazığ'da gerçekleşti. Bu törenin ardından helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için Ankara'ya uğurlandı. Memleketlerine gönderilmeden önce bir arada oldukları son tören olan veda töreninde 11 şehidimiz için sırasıyla saygı duruşu, özgeçmişlerin okunması ve Kur'an tilaveti ile dua okunması programı gerçekleşti. Ankara'daki devlet töreni ve cenaze programına başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet erkanından birçok isim hazır bulundu.

Güncel / 05 Mart 2021 Cuma 12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar: 

'ALLAH BİZLERİ PEYGAMBER SANCAĞI ALTINDA BULUŞTURSUN'

Öncelikle şehitlerimizin huzurunda şu musalladan Hakk'a uğurladığımız son buluşmamızda temenni ediyorum ki Rabbim bizleri ismiyle müsemma sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun.

Tabi şu anda Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde tevazu ile, duruşu ile çok farklı bir insandı. Ve yanındaki yine kardeşlerimle birlikte çıktıkları bir yolculuk esnasında yaşanan bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiler.

'TÜM MİLLETİMİZE SABIRLAR DİLİYORUM'

Biz bir şeye inanıyoruz. 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz' ayeti. Şimdi biz diri olan bu şehitlerimizle inşaAllah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tabi tüm ailelere, ordumuza, milletimize sabırlar diliyorum.

'ŞEHADETİ DİLİYORUM'

Hepimiz için mukadder olan bir gerçek var. Şehadet bunların en yücesi. Rabbim bizlere de bu makamı inşaAllah nasip eder. Bunu bizlere mükafat olarak bizlere lutfederse temenni ederim ki eder. Ben de tüm kardeşlerimden bir fatiha okumalarını istiyorum.

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