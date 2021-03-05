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Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Siyaset / 05 Mart 2021 Cuma 14:45
Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede Almanya Başbakanı Merkel ile düzenli temas ve diyaloğun devamına büyük önem verdiğini ifade etti.

"AŞILAMA PROGRAMINI HIZLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Türkiye'nin salgınla mücadelesinin kararlı şekilde devam ettiğini, kademeli ve kontrollü normalleşme sürecini başlattıklarını, aşılama programını da hızla sürdürdüklerini belirten Başkan Erdoğan, olumlu gelişmelerle birlikte nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söyledi.

"AB MALİ VE TEKNİK DESTEK VERMELİ"

Başkan Erdoğan, Suriye'de insani yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca Suriyeliyi fiilen koruyan ve yardım sağlayan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, gönüllü geri dönüşler konusunda Avrupa Birliği'nin mali ve teknik destek vermesi gerektiğine işaret etti.

"TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ VE EGE KONULARINDA YAPICI TUTUMUNU SÜRDÜRÜYOR"

18 Mart mutabakatının güncellenmesi konusuna değinen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege konularında da yapıcı tutumunu sürdürdüğünü dile getirdi.

Libya'da yeni hükümetin güvenoyu alarak bir an evvel görevine başlamasının öncelik taşıdığını belirten Başkan Erdoğan, Suriye'de siyasi sürecin etkin şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

KURMAYLAR DA KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Angela MerkelAlmanyaRecep Tayyip Erdoğan

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