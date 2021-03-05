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ABD o saldırıyı nefsi müdafaa olarak niteledi!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Suriye'de Irak saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle İran destekli gruplara düzenlenen hava saldırısını "denizaşırı yerlerdeki ABD askerlerinin nefsi müdafaası" olarak nitelendirdi.

Dünya / 05 Mart 2021 Cuma 20:55
ABD o saldırıyı nefsi müdafaa olarak niteledi!

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin, Suriye'de İran destekli gruplara saldırısından önce Kongre üyelerini yeterince bilgilendirmediği konusundaki eleştirilere, "Önce Kongredeki birçok komite ve grubu temsil eden 8 lider ile bu konuda konuştuk. Ardından da gerekli bilgilendirmeleri yaptık." ifadesini kullandı.

Psaki, "Suriye'deki hava saldırıları konusunda tabii ki tüm hukuki süreç ve incelemeyi yaptık. Bu saldırı konusunda hukuki haklarımız olduğundan eminiz. Bu saldırı, denizaşırı ülkelerde görevli ABD askeri personelinin nefsi müdafaasıydı." diye konuştu.

İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN SINIR KONTROL NOKTASINDAKİ TESİSLERİ HEDEF ALINMIŞTI

ABD 26 Şubat'ta, Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid el Şüheda dahil, İran destekli grupların sınır kontrol noktasındaki tesislerini hedef almıştı.

Pentagon, bu saldırıların 15 Şubat'taki Erbil Havalimanına ve 22 Şubat'taki Bağdat'ın korunaklı bölgesi olan Yeşil Bölge'ye yönelik saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Suriye

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