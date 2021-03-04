Ümit Özdağ parti sinyali verdi!

İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ, CNN Türk'te katıldığı programda Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.



Parti kuracağına dair sinyaller veren Özdağ, Adana Milletvekilimiz İsmail Koncuk'la beraber Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliğini savunan bir parti üzerinde çalışmalar yapıyoruz. İlerleyen dönemde istifaları halkımızda görecek.Kendi ölçüleriyle kendisini ' ifadelerini kullandı.



Ayrıntılar gelecek...