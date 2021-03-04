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PKK elebaşı Murat Karayılan entariyle geziyor!

Kuzey Irak'ta MİT ve TSK'nın gerçekleştirdiği nokta operasyonlarla aralarında Ali Haydar Kaytan gibi PKK'nın kurucu isimlerinin de yer aldığı çok sayıda üst düzey teröristin öldürülmesi terörist elebaşı Murat Karayılan'ı da korkuttu. Teröristbaşı Karayılan saklandığı kamplarda bir yerden başka yere geçiş yaparken bakın neler yapıyor. İşte tüm detaylarına SABAH'ın ulaştığı çarpıcı son dakika haberi

Güncel / 04 Mart 2021 Perşembe 10:45
PKK elebaşı Murat Karayılan entariyle geziyor!

Kuzey Irak'ta MİT ve TSK'nın gerçekleştirdiği nokta operasyonlarla aralarında Ali Haydar Kaytan gibi PKK'nın kurucu isimlerinin de yer aldığı çok sayıda üst düzey teröristin öldürülmesi terörist elebaşı Murat Karayılan'ı da korkuttu. Teröristbaşı Karayılan saklandığı kamplarda bir yerden başka yere geçiş yaparken bakın neler yapıyor. İşte tüm detaylarına SABAH'ın ulaştığı çarpıcı son dakika haberi

KARAYILAN ENTARİ GİYİYOR!

Son dakika ifadesinde Karayılan'ın bir yere giderken, İHA ve SİHA'lardan kurtulmak için, Arapların yerel kıyafeti olan beyaz entari giyip sarık taktığını söyleyen A. D., "Gittiği yerde kıyafet değiştirip teröristlerin karşısına çıkar.

BİZİMLE TOPLANTI YAPTI SONRA...

Toplantı sonrası tekrar yerel kıyafetleri giyer. Bizimle toplantı yaptığı mağaraya da bu kıyafetle geldi. Hava kararınca da yine bu kıyafeti giyip gitti. Dikkat çekmemek için kalabalık korumayla gezmiyor. Yanına en güvenliği 3 kişiyi alıyor. Kamplarda yürürken de olası bir suikast girişimine karşı yüzünü sürekli kapatıyor" dedi.

KENDİMİ İHBAR ETTİM

Gara'daki mağarada çıkan yangında patlayıcıların bulunduğu tankın infilak etmesi sonucu 5 teröristin yanarak öldüğünü, kendisi de dahil 11 kişinin de ağır yaralandığını anlatan A. D., "Hastanelerdeki tedavilerimin ardından Mahmur Kampına döndüm. Erbil'deki Türk Konsolosluk görevlisinin öldürülmesinden sonra Bölgesel Kürt yönetimi Mahmur'un giriş ve çıkışlarını kapattı.

Örgüt Süleymaniye'de daha önce otel olarak kullanılan iki katlı bir binayı satın alarak yaralılarını burada tedavi edip gizliyordu. Bende burada bir süre kaldım. Süleymaniye-Kandil arasındaki Ranya İlçesinde de örgütün gizli evleri var.

Doktorlar fizik tedavi görmem gerektiğini söyledi. MİT'in web sayfasına girip, Mahmur Kampı ile Süleymaniye arasında örgütün arşivini taşıyan "Sözdar" kod adlı bir terörist var diyerek kendimi ihbar ettim. Çünkü kaçmak imkânsızdı.

Örgütün arşivini Süleymaniye'de taşırken bana Sözdar Zübeyir Salih adıyla orijinal bir kimlik çıkarmıştı. Bu kimlikle geziyordum. Örgütte geçirdiğim 10 yıl için çok pişmanım" dedi.

KORKAK TERÖRİSTLERİN ORTAK ÖNTEMİ: ETEK, ENTARİ, YAZMA, MASKE

Terör örgütü PKK'nın mensupları ve birçok sivili şehit ettikleri Kobani eylemleri gibi şehirlerde tahrik ettiği terör yandaşlarının ortak bir özelliği olarak kadın kıyafetleri giyerek kamufle olma çabası öne çıkıyor. Daha önce defalarca kez etek giymiş, başörtü ve yazmalarla yüzünü kapatmış erkek teröristler yakalanmıştı.

Murat Karayılan

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