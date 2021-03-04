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PKK’dan CHP ile ittifak itirafı!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP ile ilgili inceleme başlatarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, aralarında tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu 108 sanıklı Kobani dosyası ile hakkında fezleke düzenlenen HDP’li vekillerin dosyalarını istedi.

Güncel / 04 Mart 2021 Perşembe 08:44
PKK’dan CHP ile ittifak itirafı!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması gündeme gelince Türkiye'de hareket kabiliyeti kısıtlanacak olan Kandil'in sesi yükselmeye başladı.

Çok memnunlar

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok, HDP'nin kapatılma ihtimali bulunduğunu, ancak CHP'nin doğru yolda olduğunu belirterek, “Tabii PKK'yı tasfiye edebilmenin bir ayağını da halk ve legal demokratik siyaset oluşturuyor. Bu ayağı da tasfiye edip ortadan kaldırmak istiyorlar” dedi. CHP ile ittifaklarından memnuniyetlerini vurgulayan Ok, şöyle etti:

Sokak çağrısı yaptı

“Tabii AKP-MHP iktidarının HDP karşısındaki saldırıları ve kapatma girişimlerine karşı CHP'nin yaptığı açıklamalar ile buna destek olmayacakları görünüyor. Bu yönde açıklamaları var. Doğru olan da budur. İP ise MHP'nin zemininden kaymak istemiyor. Esas olan faşist iktidarın bu saldırıları karşısında tutum alabilmektir. CHP'nin tavrı önemlidir. Tabii muhalefet sadece parlamentoda değildir. Esas muhalefet, sokakta, mahallede, şehirlerde radikal bir şekilde tepki vermektir.”

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