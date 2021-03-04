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Mehmet Yahya Kutluoğlu vefat etti!

ÖNDER'in kurucusu ve ilk başkanı Mehmet Yahya Kutluoğlu vefat etti. İmam hatiplerin bugüne gelmesinde büyük emeği olan Kutluoğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesinden öğretmeniydi.

Güncel / 04 Mart 2021 Perşembe 08:57
Mehmet Yahya Kutluoğlu vefat etti!

ÖNDER'in kurucusu ve ilk başkanı Mehmet Yahya Kutluoğlu hayatını kaybetti. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÖĞRETMENİYDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesinden öğretmeni Mehmet Yahya Kutluoğlu, öğrencisi Erdoğan'ı şu sözlerle anlatmıştı:

"Derslerine girdiğim sınıflarda onun gibi talebe azdı. Cumhurbaşkanı çok düzgün giyinirdi. Türkçesi, hitap tarzı ve davranışları güzeldi. Bundan dolayı okulda talebe temsilcisi olarak Talebe Disiplin Kurulu Başkanıydı. Talebeler üzerinde saygın bir etkisi vardı. Öğrencilik döneminde çok ciddi, disiplinli, talebe olarak kendisini yetiştirme anlamında faaliyetlerde bulunurdu. O diğer talebeler arasında daha değişik bir şekilde karşılanırdı. Yani bir ayrıcalığı, bir saygınlığı vardı. Böylece güzel makamlara geldi. Liderlik vasfı o dönemlerde başladı."

MEHMET YAHYA KUTLUOĞLU KİMDİR?

1930 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesi Taşçılar Köyü'nde doğdu.Hafızlığını ve Arapçayı babasından okuduktan sonra İlkokulu köyünde bitirdi. 1958 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1965 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. 5 yıl İmam Hatiplik,2 yıl merkez vaizliği, 11 yıl İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü, 2 yıl Din Eğitimi Genel Müdürlüğü'nde Personel Şubesi Müdür Yardımcılığı yaptı. 1979 yılında da Fatih Müftülüğü'ne vekaleten tayin edildi. 6 yıl yurtdışında göre yaptıktan sonra 1985 yılında İsmailağa Kur'an Kursu Müdürlüğü'ne atandı.

Recep Tayyip Erdoğan

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