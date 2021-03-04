Kırıma uğrayan helikopterin ilk görüntüsü!

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 10 askerimizin şehit olduğunu, 3 askerimizin ise yaralandığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada helikopterin kaza kırımına uğraması sonucu düştüğü bildirildi.







Helikopter düştüğü haberi üzerine çok sayıda ambulans, sağlık ve güvenlik ekibi bölgeye sevk edildi.



Kırıma uğrayan helikopterin düştüğü alan ve enkaz görüntülendi.