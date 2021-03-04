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Josef de Souza ve Mert Hakan savunması!

Ankaragücü - Galatasaray maçının yankıları devam ederken kırmızı kart gören Mostafa Mohamed'in kaç maç ceza alacağı da merak konusu oldu. Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, Galatasaray'ın Mohamed'e verilecek cezayla ilgili Josef de Souza ve Mert Hakan Yandaş'ı örnek vereceğini ifade etti.

Güncel / 04 Mart 2021 Perşembe 16:49
Josef de Souza ve Mert Hakan savunması!

Süper Lig'de oynadığı ilk 5 maçta 5 gol atan Mostafa Mohamed, altıncı maçında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sarı kırmızılıların en önemli gol silahı olan Mohamed, Sivasspor karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Mostafa Mohamed'in kaç maç ceza alacağı merak ediliyor. Galatasaray'ın Mohamed savunması da belli oldu.

GALATASARAY'DAN JOSEF VE MERT HAKAN ÖRNEĞİ!

Galatasaray, Mostafa Mohamed'e verilecek cezayla ilgili savunmasında Josef de Souza ve Mert Hakan Yandaş'a verilen czaları örnek gösterecek. Josef de Souza, Denizlispor deplasmanında kırmızı kart görüp 1 maç ceza almıştı.

Mert Hakan Yandaş da Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa karşısında kırmızı kart görmüş ve bir maç ceza almıştı. Galatasaray da Mısırlı forvetin 1 maç ceza alması için savunma yapacak.

ANKARA'DA EN AZ 200 KİŞİ STADYUMDAYDI!

Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan dünkü maçla ilgili şu bilgiyi paylaştı: 'Dün akşam Ankaragücü tarafında en az 200 kişi tribündeydi. Maçın başından beri hakemler baskı altına alınmaya çalışıldı. 45. dakikadaki penaltıda da bunu gördük.' Kaynak : Sabah

SivassporDenizlisporMehmet ÖzcanGalatasaray

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