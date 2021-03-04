FETÖ davasında Yargıtay'dan flaş karar!

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı davasında yargılanan ve eski DKK Harekat Daire Başkanı tuğamiral İrfan Arabacı ile eski DKK İstihbarat Daire Başkanı tuğamiral Murat Şirzai'nin de aralarında 25 sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI



Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde DKK Harekat Daire Başkanı tuğamiral İrfan Arabacı, eski DKK İstihbarat Daire Başkanı tuğamiral Murat Şirzai, eski tuğamiral Hasan Kulaç ile diğer sanıklar Oğuz Karaman, Muhittin Elgin, İhsan Bakar, Özgen Aykan, Hakan Karakuzey, Süleyman Özgün, Özcan Özata, Emre Bayram, Elvan Onur Başer, Fatih Koç, Suat Mülayim, Mustafa Aslan, Tuna Aygündüz, Ertuğrul Uzunoğlu, Rahim Kürkçü, Ahmet Çağrı Göçmen, Bora Akyol, Oktay Gündoğdu, Mehmet Metin, Kadir Bükülmez, Faruk Kamalak ve Tuncel Karakaya'ya 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İstinaf mahkemesi bazı sanıklar hakkındaki kararları hukuka uygun bulurken, 13 sanığın beraatini kararlaştırdı.



CEZALARI ONANDI



Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gelen dosyada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski DKK Harekat Daire Başkanı tuğamiral İrfan Arabacı, eski DKK İstihbarat Daire Başkanı tuğamiral Murat Şirzai, eski tuğamiral Hasan Kulaç ile diğer sanıklar Oğuz Karaman, Muhittin Elgin, İhsan Bakar, Özgen Aykan, Hakan Karakuzey, Süleyman Özgün, Özcan Özata, Emre Bayram, Elvan Onur Başer, Fatih Koç, Suat Mülayim, Mustafa Aslan, Tuna Aygündüz, Ertuğrul Uzunoğlu, Rahim Kürkçü, Ahmet Çağrı Göçmen, Bora Akyol, Oktay Gündoğdu, Mehmet Metin, Kadir Bükülmez, Faruk Kamalak ve Tuncel Karakaya'ya 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Daire, aynı suçtan müebbet hapis cezasına mahkum edilen sanıklar Murat Yılmaz ve Murat Dinç hakkındaki hükmü de uygun buldu.



GEREKÇEDE EMİR VE GÖREVLERİ KABUL ETTİKLERİ VURGULANDI



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı davasındaki 25 sanık hakkındaki kararı onayan Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından hazırlanan kararda gerekçe olarak, FETÖ tarafından planlanan, örgütsel faaliyet kapsamında icra edilen darbe teşebbüsü sırasında, kendilerine verilen emir ve görevleri kabullendikleri ifade edildi.