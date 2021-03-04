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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Milletin rızasını esas almayı sürdüreceğiz. Kendisini şehrin ve milletin üstünde gören varsa yanlış yerde olduğunu bilmelidir. Kadim davamız dışında hiç kimse vazgeçilmez değildir. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamında ulaşmadık tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız." dedi. Başkan Erdoğan, "Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı." açıklamasında bulundu.

Güncel / 04 Mart 2021 Perşembe 10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

AK Parti'de kadim davamız dışında hiç kimse hiçbir şey vazgeçilmez değildir.

Ülkemizin 81 vilayetinin tamamında ulaşmadık, derdini dinlemedik tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız. Aksi takdirde partimizin ve onunla birlikte ülkemizin yaşayacağı sıkıntıların vebalinin altından kalkamayız.

Geçmişte Türkiye önüne çıkan fırsatları, krizler nedeniyle hep kaçırmıştır. Bu defa da aynı oyunun sahnelenmeye çalışıldığını biliyoruz. Bu kez büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına mani olamayacaklar.

Bugün Türkiye'de milletimizin ülke yönetimini emanet edeceği bir başka parti yoktur. Yeni yönetim sistemine geçmemizle birlikte yolumuza Cumhur İttifakı ile devam ediyoruz. Bu yolda ülkemizi tarihi bir dönüm noktasından geçirme sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Karşımızdaki ittifak şimdiden tel tel dökülmeye başladı.

BU PARTİYE YER YOK

Etrafında oluşturulmaya çalışılan illüzyon her geçen gün daha da battığı taciz, tecavüz, hırsızlık batağında sönüp giden CHP artık kendi derdine düşmüştür. Siyasetin cilvesi olarak bu partinin gerçek yüzünü göstermek için kendilerini muhatap alıp cevap vermek durumunda kalabiliyoruz. Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer olmadığını da şimdiden görüyoruz.

Bir süredir milletimizin beklentilerine cevap verecek reformlarla milletimizin karşısına çıkıyoruz. Sessiz devrimler olarak değerlendirdiğimiz nice reformla devletimizin çehresini değiştiren biziz.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kimseden katkı gelmese bile biz kendi hazırlıklarımızı yapacağız. İnşallah Türkiye'yi kuşatıcı ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturacağız.

ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKUR

CHP'li belediyeler çöp, çamur, çukur günlerine yönettiği kentleri geri döndürdüler. Seçimlerden önce yıkmaya geliyoruz derken biz siyasi bir söylem sanmıştık. Bunlar kentleri yıkmaya gelmişler. Verdikleri görüntüler yıkım değil de nedir?

Bir AK Parti belediyesi olsa bizi linç etmeye hazır olanlar, CHP'li belediyelerin bu hali karşısında kör ve sağır kaldılar. Biz bunların gerçek yüzlerini; Gezi'de, 15 Temmuz'da, Boğaziçi meselesinde gördük.

BÜYÜME RAKAMIMIZ YÜZDE 1.8

Bunların derdi ülkenin hukukunu savunmak değil. Marjinal ya da çarpık ideolojilerini toplumun tamamına dayatmaktır. Kendileri gibi düşünmeyen herkese küçümseyenlere meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Bunlarla mücadele ederken ülkemizi kalkındırma kararlılığından taviz vermeyeceğiz. Büyüme rakamımız yüzde 1.8 olarak açıklandı.

Recep Tayyip Erdoğan

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