Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Bu toplantıyla zirve dönem başkanlığını Pakistan'dan devralırken Bakanlar Konseyi Başkanlığını da Türkmenistan'a devrediyoruz.



Kovid-19 felaketi sağlığın yanı sıra ekonomi ve ticaret üzerinde de tahribata yol açtı.



Türkiye olarak salgın dönemindeki zorlu süreçte elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığın hizmetine sunduk.



Bu küresel felakete karşı mücadeleyi ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası iş birliği ile kazanabiliriz.



Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin, şeffaf, orantılı ve geçici niteliği, şüphesiz ortak ticaretimiz açısından isabetlidir.



Türkiye olarak bu zorlu süreçte elimizdeki imkanlarımızı tüm insanların hizmetine sunduk 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladık. Yerli ve milli aşıda büyük mesafe kaydettik.



17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır.



100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF



Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için hep birlikte yoğun mesai sarf etmek üzereyiz.



EKOTA'nın yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır. Üye devletlerin artan ihtiyaçlarını karşılama noktasında Ekobank'ın kurumsal ve mali kapasitesinin artırılmasını gerekli görüyorum. Ekobank üyesi olmayan ülkelere çağrımı yeniliyorum.



Türkiye'nin öncülüğünde Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Hazar geçişli Doğu- Batı Orta koridor girişimimiz Doğu ile Batı arasında etkileşimi artıracak. İstanbul, Tahran, İslamabad yük trenlerinin yeniden başlaması için son aşamaya gelindi.



Tüm dünyada salgının en fazla hissedildiği sektörlerden biri turizm ve seyahat oldu. Salgının etkilerini en aza indirmek için Dünya Turizm Örgütü'nün açıkladığı ilkelere uyumlu olarak bir dizi tedbiri yürürlüğe koyduk. 2021'de turizmde kayıpların telafi edildiği bir yıl olması için hazırlıklara başladık.

