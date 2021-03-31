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Vatandaş aşısını kendisi seçecek!

Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aşı randevusu alınırken Çin merkezli Sinovac veya Alman merkezli BionTech aşısı tercih edilebilecek.

Güncel / 31 Mart 2021 Çarşamba 19:11
Vatandaş aşısını kendisi seçecek!

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Yapılan toplam aşı sayısı 16 milyonu geçti.

Türkiye'de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu. Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, özel koşullara sahip Bakanlık depolarına yerleştirildi.

NİSANDA 4,5 MİLYON DOZ OLACAK

Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı, nisanda 4,5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının Türkiye'ye getirilme çalışmaları da devam edecek.

EKSİ 80 DERECEDE SAKLANIYOR

Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor.

AŞI DURUMU NASIL SORGULANIR?

TRT Haber'in aktardığına göre, öncelikle aşı durumu kontrolü yapılmalı. Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023'e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat şeçilerek randevu oluşturulabilir. Randevu alınırken Sinovac veya BionTech aşısı tercih edilebilecek.

Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.

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