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Uluslararası Hac Sempozyumu başlıyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac" başlığıyla "Uluslararası Hac Sempozyumu" düzenlenecek. Yarın başlayacak ve üç gün sürecek sempozyumda, haccın fıkhi konuları yanında eğitimden kültüre, hac musikisinden hac seyahatnamelerine, hac emirliğinden sağlık ve salgın zamanlarında hac gibi farklı konulara ilişkin tebliğler sunulacak.

Güncel / 31 Mart 2021 Çarşamba 23:18
Uluslararası Hac Sempozyumu başlıyor!

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirilecek sempozyumda hac hizmetlerinin değerlendirilmesi, güncel şartlar çerçevesinde hac hizmetlerine yeni bir ufuk ve vizyon kazandırılması, hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

3 GÜN SÜRECEK!

Yurt içi ve dışından katılımcıların yer alacağı, 20 oturum halinde üç gün sürecek sempozyumda, haccın fıkhi konuları yanında eğitimden kültüre, hac musikisinden hac seyahatnamelerine, hac emirliğinden sağlık ve salgın zamanlarında hac gibi farklı konulara ilişkin tebliğler de sunulacak.

3 FAKRLI DİLDE TAKİP EDİLEBİLECEK!

Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Cami Konferans Salonu ve Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumlar, Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak "hac.gov.tr/hacsempozyumu" adresinden çevrim içi takip edilebilecek.

Saat 10.00'da Hafız Osman Şahin'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak sempozyumda, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da konuşma yapacak.

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