Türkiye ve ABD'den ticaret görüşmesi!

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile görüşen Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle;



ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, küresel ve ikili konularda görüş alışverişinde bulunduk.



Mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizi değerlendirdik ve ülkelerimiz arası ticareti geliştirmek için güçlü bir irade ortaya koyduk.



Ülkelerimiz arasındaki ticareti daha da kolaylaştırmak ve ikili ticaret hacmimizi artırmak için atılacak yeni adımları ele aldık.