Şehit savcı unutulmadı!

İstanbul Adalet Sarayındaki odasında 6 yıl önce DHKP/C'li teröristlerce rehin alınarak şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı anma töreni gerçekleştirildi.



Savcı Kiraz'ın şehadetinin 6. yıldönümü! Yargı camiası şehit savcıyı yâd etti | Video



31 Mart 2015 tarihinde adliyede iki terörist tarafından rehin alınarak şehit edilen savcı Kiraz, hain terör saldırısının 6'ıncı yılında anıldı.



İstanbul Adalet Sarayındaki anma törenine protokolün yanısıra şehidin babası Hakkı Kiraz da katıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz törende konuşma yaptı.