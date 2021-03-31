NATO'dan Türkiye'de askeri hamle!

66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü (VJTF21) birlikleri tarafından Alarm Tatbikatı icra edildi.



Hava ve deniz vasıtalarına yükleme safhası



NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 kapsamında düzenlenen tatbikatın, hava ve deniz vasıtalarına yükleme safhası için limanlara intikal gerçekleştirildi. Alarm Tatbikatı'na dair Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.