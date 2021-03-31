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Küstah 'Birgün'ün arsız manşetleri!

Geçtiğimiz günlerde feministlerin gösterilerini ve HDP’nin organize ettiği Nevruz’daki kalabalıklardan övgüyle bahseden Birgün gazetesi, bugünkü haberinde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı hedef alarak vakalardan Koca’yı sorumlu ve tam kapanmayı savundu. Bugün tam kapanmayı savunan Birgün, sadece birkaç gün önce, "Fetvalar sizin olsun meydanlar bizim" gibi başlıklar attı.

Medya / 31 Mart 2021 Çarşamba 15:20
Küstah 'Birgün'ün arsız manşetleri!

AK Parti düşmanlığıyla nam salan Birgün gazetesi, bugün yaptığı bir haberde koronavirüs salgını döneminde en çok çalışan isimlerden biri olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı eleştirdi. Bu dönemde sarf ettiği yoğun çabasıyla tüm kesimler tarafından alkışlanan Bakan Koca, AK Parti düşmanı Birgün'ün hedefi oldu.

Küstah başlık ve tam kapanma

Birgün gazetesi, koronavirüse karşı alınan kararları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef aldığı haberinde küstah bir başlık kullandı. 'Vakaları patlatan işte bu arsızlığınız' başlığıyla sınırlarını aşan Birgün, haberde Türkiye'de salgınla böyle mücadele edilemeyeceğini ve tam kapanmanın şart olduğunu savundu.



'Fetvalar sizin olsun meydanlar bizim'

Hükümet karşıtlığı yapmak için ülkede tam kapanma uygulanması gerektiğini ifade eden Birgün gazetesi, geçtiğimiz haftanın gündem konusu olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili haberlerde ise tam tersini savundu. Cumhurbaşkanı tarafından kararname ile İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına karşı çıkan Birgün, feministleri meydanlara davet ederek kalabalıkları savunur oldu. Bu haberlerden de anlaşılacağı üzere Birgün, kendi işine gelmediğinde tam kapanmayı savunurken, kendi işine gelmediğinde ise kalabalıkları savunan bir tutum sergiliyor.











Ak Parti

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