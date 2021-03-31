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“Kulliye’ye çıkan isim” iftirasıyla gündeme gelen Sözcü'nün başyazarı Rahmi Turan emlak zengini çıktı!.

Son olarak geçtiğimiz yıllarda "CHP'li bir isim Külliye'de Erdoğan ile görüştü" iftirasını atıp o dönem CHP içerisindeki Muharrem İnce'yi hedef alan ve yalanlar üzerinden algı operasyonlarına kalkışan Sözcü'nün başyazarı Rahmi Turan emlak zengini çıktı. Rahmi Turan’ın üzerine değeri milyonlarca lira olan 11 ayrı taşınmazının olduğu belirtildi. Bunlardan, 2’si Dikilitaş, 1’i Ortaköy, 1’i ise Rumeli Hisarı’nda bulunurken, 2’si İstinye’de, 4 dubleks villanın ise gözde tatil merkezi Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde yer aldığı öğrenildi. Turan’ın milyonluk lüks dairelerde oturarak, vatandaşların maddi zorluklarla boğuştuğu yönünde algı çalışması yapması şaşırtıcı bulundu..

Güncel / 31 Mart 2021 Çarşamba 13:49
“Kulliye’ye çıkan isim” iftirasıyla gündeme gelen Sözcü'nün başyazarı Rahmi Turan emlak zengini çıktı!.

Sözcü Gazetesi, son dönemde sistematik bir şekilde Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu ve vatandaşların maddi sıkındılar içerisinde boğuştuğu izlenimi vermeye çalışan haberlere imza atıyor.

Sistematik bir şekilde Türkiye'de açlık ve sefaletin hüküm sürdüğü izlenimi oluşturmaya çalışan Sözcü Gazetesi başyazarı Hüseyin Rahmi Turan'ın üzerine kayıtlı tam 11 ayrı taşınmaz olduğu ortaya çıktı. Turan'ın milyonluk dairelerden oturarak vatandaşın ekonomik sıkıntılarıyla birebir yakından ilgili olduğu izlenimi vermesi şaşırtıcı bulunurken, bu mal varlığının kaynağı merak konusu oldu.

Sözcü'nün başyazarı Turan'ın sicili ise, maddi durumunun tersine pek parlak durumda değil. Son olarak geçtiğimiz yıllarda "CHP'li bir isim Külliye'de Erdoğan ile görüştü" iddiasında bulunarak o dönem CHP içerisinde yer alan Muharrem İnce'yi hedef aldı.

Turan, daha sonra iddialarının doğru olmadığını belirterek "Hata yaptım" demişti. Açık bir şekilde yalan haber ürettiğini kabul eden Turan'ın başyazarı olduğu Sözcü Gazetesi şimdi de ekonominin kötü olduğu iddiasına ilişkin haberlere ağırlık verdi.

Milyonluk dubleks dairelerde oturarak köşesinden yalan haber üreten Rahmi Turan'ın taşınmazlarının adedi ve bulundukları muhitler dudak uçuklattı. Turan'ın üzerine kayıtlı 11 ayrı taşınmazdan 2'si Dikilitaş, 1'i Ortaköy, 1'i ise Rumeli Hisarı'nda bulunurken, 2'si İstinye'de, 4'ü ise gözde tatil merkezi Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yer alıyor.

Sarıyer'de bulunan evinin bir tanesinin dubleksken, Bodrum'daki 4 villasının 4'ünün de da dubleks olduğu öğrenildi. Bodrum'daki 4 villadan 3'ü Gündoğan'da, 1'inin ise Kocadere mevkiinde bulunduğu öğrenildi..

Milyonluk villalardan oturarak, uydurma iddialarla kamuoyunu yanıltan Sözcü'nün başyazarının son yalanı ise dün çürütüldü. Turan, dünkü yazısında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayı ile Devlet Halk Müziği korolarından Türk adının çıkarıldığını iddia etti. Bakanlık ise Turan'ın iddiasını net bir şekilde yalanladı. Bakanlık, "Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Düzenleme" adıyla yaptığı güncel duyuruya bakıldığında Türk adının herhangi bir yerden çıkarılmadığı ifade edildi..

Turan'ın bu asılsız iddialarına bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den geldi. Özdemir yaptığı açıklamada, "Asparagas haber ve ahlak dışı yorumlarıyla bu zamana kadar çeşitli gazetelerde kendisine yer bulma arayışında olan Sözcü Gazetesi'nden Rahmi Turan, yalan, asılsız ve temelsiz dayanaklarla basınımızın kötü örnekleri arasında yer almaya devam ediyor" dedi.

Muharrem İnce

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