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İstanbul’da corona pavyonu! Ekipler şoke oldu

İstanbul Maltepe’de yine ayrı rezalet yaşandı. Lokanta ruhsatı olduğu halde payvona çevrilen iş yerine bir kez daha baskın yapıldı. 26 kişiye toplam 89 bin 960 lira para cezası yazıldı. O anlar kameralara böyle yansıdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Güncel / 31 Mart 2021 Çarşamba 13:58
İstanbul’da corona pavyonu! Ekipler şoke oldu

İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürerken polisler, ihbar üzerine daha önce baskın yapılan bir işletmeye geldi.



Ekipler, 10 gün önce lokanta ruhsatıyla pavyon olarak çalıştırıldığı için cezai işlem uyguladıkları işyerinde yine aynı manzara ile karşılaştı.



İçeride yine birçok kişinin müzik eşliğinde oturduğu görüldü.

Ayrıca işletmenin tekrar yakalanmamak için pencerelerin perdelerle kapatıldığı tespit edildi.

İçeride bulunan 26 kişiye, 3 bin 460 liradan toplam 89 bin 960 lira para cezası kesildi.

İş yeri sahibi ve 10 kadın işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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