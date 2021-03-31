İmamoğlu: Terörist gözüyle bakarsanız...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KRT TV'de Şimdiki Zaman programının konuğu oldu.



HDP'ye yönelik açılan kapatma davasına ilişkin de değerlendirmede bulunan İmamoğlu, "Terörle HDP konusunu aynı potaya koyarsanız tam istenen noktaya

gelirsiniz" dedi.



'TERÖRİST GÖZÜYLE BAKARSANIZ KARŞISINDAYIM'



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile yakın ilişki içinde olan İmamoğlu, terör ile iltisakını gizlemeyen kişilerin olduğu parti ile ilgili "6 milyon oy almış partiye

terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım" ifadesini kullandı.



'HDP DE ÖZELEŞTİRİ YAPMALI'



İmamoğlu, "Nerede eksik davrandılar, hangi konularda söz söylemediler HDP'nin de özeleştiri yapması gerekir" diye konuştu.