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İmamoğlu: Terörist gözüyle bakarsanız...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'ye yakın televizyon kanalı KRT TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yakın ilişki içerisinde olduğu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı savunmayı sürdüren İmamoğlu, HDP'ye açılan kapatma davasına da karşı olduğunu söyledi

Siyaset / 31 Mart 2021 Çarşamba 09:41
İmamoğlu: Terörist gözüyle bakarsanız...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KRT TV'de Şimdiki Zaman programının konuğu oldu.

HDP'ye yönelik açılan kapatma davasına ilişkin de değerlendirmede bulunan İmamoğlu, "Terörle HDP konusunu aynı potaya koyarsanız tam istenen noktaya
gelirsiniz" dedi.

'TERÖRİST GÖZÜYLE BAKARSANIZ KARŞISINDAYIM'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile yakın ilişki içinde olan İmamoğlu, terör ile iltisakını gizlemeyen kişilerin olduğu parti ile ilgili "6 milyon oy almış partiye
terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım" ifadesini kullandı.

'HDP DE ÖZELEŞTİRİ YAPMALI'

İmamoğlu, "Nerede eksik davrandılar, hangi konularda söz söylemediler HDP'nin de özeleştiri yapması gerekir" diye konuştu.

Pervin Buldan

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