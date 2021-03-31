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İkinci el araçlara yeni düzenleme!

İkinci el otomobil piyasası ile ilgili son dakika haberi geldi. İkinci el araçlar için yeni düzenleme geliyor. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında ikinci el araçlara noter satışının yolu açılacak. Buna göre; Buna göre harç, araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden alınacak. Harç, aracın ilk sahibinden noterdeki ikinci el satışı sırasında ödenecek.

Ekonomi / 31 Mart 2021 Çarşamba 09:58
İkinci el araçlara yeni düzenleme!

AK Parti'nin kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve vergi güvenliği için hazırladığı yasa teklifi önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek. Düzenleme ile ikinci el araçlara noter satışının yolu açılıyor. Ayrıca ÖTV'ye tabi ürünlerden teminat alınması, kâr payları dağıtımında verginin peşin ödenmesi gibi düzenlemeler de bulunuyor.

GERİYE DÖNÜK TEŞVİK ÖDEMESİ YOK

Üzerinde çalışılan düzenlemelere göre, prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.

Bu düzenlemenin gerekçesinde 'Geriye yönelik teşvik değişiklerinin süreklilik arz etmesi Hazine veya finansmanını sağlayan kurumun ya da fonun yükünün artmasına sebebiyet vermekte ve uygulamada karmaşaya neden olmaktadır. Bu nedenle maddeyle, geriye yönelik teşvik uygulamasının kaldırılması amaçlanmaktadır' denildi. Kurumlar Vergisi mükelleflerinden, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin gelecekteki kâr dağıtımlarından yapılacak vergi kesintisinin peşin alınması öngörülüyor. Normal vergilemeye tabi bir kurumun kazancı üzerinden halen yüzde 20 kurumlar vergisi hesaplanıyor. Daha sonra dağıtımı yapılan kâr payları üzerinden kurumlarca (tam mükellef kurumlara yapılan dağıtımlar hariç) yüzde 15 oranında kâr dağıtım stopajı yapılıyor. ÖTV'ye tabi ürünlerin teslimi, ilk iktisabı veya ithalatı nedeniyle doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, bu ürünleri imal eden, ithal eden veya satan mükelleflerden teminat alınacak.

Düzenleme kapsamında ÖTV'ye tabi ürünlerin ticareti ile uğraşan mükelleflerden yeni işe başlayanlardan bir milyon liraya, faaliyeti devam edenlerde son bir yılda tahakkuk eden KDV ve ÖTV tutarı toplamının aylık ortalamasına kadar, bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler ile ulusal marker kullanılmasının zorunlu olduğu ürünler nedeniyle alınması gereken ÖTV ve KDV tutarının toplamına kadar teminat alınabilecek. Uygulama ile ÖTV'ye tabi ürünlerin ticaretini yapanlardan vergisini ödemeyenlerin borçlarının gösterecekleri teminattan tahsil edilmesi hedefleniyor.

İKİNCİ EL ARAÇLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

İkinci el araçların noterdeki alım satım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanacak. Buna göre harç, araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden alınacak. Harç, aracın ilk sahibinden noterdeki ikinci el satışı sırasında ödenecek. Örneğin 100 bin lira değeri olan bir araç için 500 lira, 200 bin lira değeri olan araç için ise bin lira harç alınacak.

FATURA BİR HAFTADA KESİLECEK

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve vergi güvenliğinin sağlamak için 'faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesine ve bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı' yönünde bir düzenleme yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bu süreyi indirme konusunda yetki veriliyor.

Ak Parti

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