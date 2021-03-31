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Fransa'da okullar ve kreşler 3 hafta kapatıldı!

Fransa'da cumartesi gününden itibaren ülke genelinde en az 3 hafta boyunca okullar ve kreşler kapatıldı.

Güncel / 31 Mart 2021 Çarşamba 21:50
Fransa'da okullar ve kreşler 3 hafta kapatıldı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde 4 hafta boyunca vatandaşların evlerinden 10 kilometre uzağa gitmelerinin yasaklandığını duyurdu. Macron ayrıca cumartesi gününden itibaren ülke genelinde en az 3 hafta boyunca okulların ve kreşlerin kapatıldığını açıkladı.

4 MİLYON 585 BİN 385 YENİ VAKA! 

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 30 bin 702 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 585 bin 385'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 381 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 95 bin 337'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 72’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 28 bin 510 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 11 milyon 56 bin 716 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 8 milyon 259 bin 656'sına tek doz, 2 milyon 797 bin 60'ına ise iki doz aşı yapıldı.

Fransa

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