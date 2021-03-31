Boğaziçi Üniversitesi üzerine yapılan algılar bir kez daha çöktü! Depreme dayanıksız lojmanların yerine yenileri yapılacak

Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü'ndeki lojmanların 2012 yılında 'depreme dayanıksız yapı' raporu verildiği gerekçesiyle yıkılacağı, yerine depreme dayanıklı yeni ve modern lojmanların inşa edileceği bildirildi. Açıklamada; lojmanların arazi ve bina bakımından tüm mülkiyetinin Boğaziçi Üniversitesi'ne ait olacağı bildirildi.



'YENİ VE MODERN LOJMANLARIN İNŞASI HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTA'



Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü; 'Rektörlük ve bakanlık mutabakata vardı; Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar lojmanları yıkılıyor' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmayan spekülatif haberler olduğunu açıkladı.



Rektörlük açıklamasında; Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü'ndeki lojmanların miadını doldurduğu belirtilerek, 'Binaların vakit kaybedilmeden tahliye edilerek yerine depreme dayanıklı yeni ve modern lojmanların inşası hayati önem taşımaktadır' denildi.







'2012 YILINDA 'DEPREME DAYANIKSIZ YAPI' RAPORU VERİLMİŞ'



Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün açıklaması şöyle:



'Üniversitemiz Uçaksavar Kampüsü'ndeki lojmanlarımızla ilgili bazı basın organlarında yer bulan ve kesinlikle gerçeği yansıtmayan spekülatif haberler söz konusudur.'



'Bahsi geçen lojmanlara, bağımsız denetleme kuruluşu tarafından 2012 yılında 'depreme dayanıksız yapı' raporu verilmiş ancak bugüne kadar kalıcı bir çözüm üretilememiştir. Bu durum, muhtemel bir deprem yaşanması halinde, ilgili lojmanlarda halen ikamet etmekte olan Boğaziçi Üniversitesi personelinin can ve mal güvenliğini riske atmaktadır.'







'Riskli yapı raporu ve lojmanların mevcut fiziki koşulları gözetildiğinde, çoktan miadını doldurmuş binaların vakit kaybedilmeden tahliye edilerek yerine depreme dayanıklı yeni ve modern lojmanların inşası hayati önem taşımaktadır.'



'Bu kapsamda üniversite yönetimimizin girişimleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya 27 Mart 2021 Cumartesi günü Uçaksavar lojmanlarımızı ziyaret etmiş ve incelemelerde bulunmuşlardır. Konunun aciliyet ve önemini gözeten hem Sayın Bakanımız hem de Sayın Valimiz gereken adımların hızla atılması hususunda üniversite yönetimimize her konuda destek vereceklerini ifade etmiş; deprem riski yüksek olan eski binaların yıkılarak mümkün olan en kısa sürede yenilerinin inşası için prensipte mutabık kalınmıştır. Konu, Üniversite Yönetim Kurulumuzda görüşüldükten sonra kesin bir karara bağlanacak ve Yönetim Kurulumuz tarafından yönetilecek, sürecin planlanması ve yönetimi için akademik birimlerden temsilcilerin yer alacağı bir komisyon kurulacaktır. Ancak söz konusunun insan hayatı olduğu ve ivedilikle bir çözüme kavuşturulması gerektiği de unutulmamalıdır.'







'Bir diğer husus da üniversitemizin mevcut lojman envanterinin personelimizin ihtiyaç ve taleplerini karşılayamıyor olması ve kapasite artışına gereksinim duyulması gerçeğidir. Yeni inşa sürecinde, lojmanların mevcut kapasitesinin imar planına, fiziki ve estetik beklentilere uygun şekilde artırılması da öncelikli hedeflerimizdendir. Bilinmelidir ki tüm bu çalışmalar üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın sürece aktif katılımıyla ilerlemekte olup ilgili Bakanlık yetkilileriyle projelendirme kapsamında görüşmeler devam etmektedir.'







'HEM ARAZİ HEM DE BİNA BAKIMINDAN TÜM MÜLKİYETİ ÜNİVERSİTEMİZE AİT OLACAKTIR'



'Şunu da açıkça belirtmek gerekir ki inşa edilmesi planlanan depreme dayanıklı, modern ve kapasitesi artırılmış yeni lojmanların hem arazi hem de bina bakımından tüm mülkiyeti üniversitemize ait olacaktır ve herhangi bir mülkiyet devri söz konusu değildir.'



'Bir kamu üniversitesi olan üniversitemizin ve bu çatı altında emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızın sağlam, modern ve konforlu lojmanlarda yaşayabilmesini sağlamak Boğaziçi Üniversitesi Yönetimi olarak öncelikli hedeflerimizdendir.







Bu kapsamdaki destek çağrımıza tüm yoğunluklarına rağmen ivedilikle ve tamamen çözüm odaklı şekilde cevap vermiş olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'ya bir kez daha şükranlarımızı sunarız.'