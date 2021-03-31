Başkan Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi’nde konuştu.

Başkan Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı.



Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Dünyamızın karşı karşıya kaldığı tehlikeler Türk Konseyi gibi konseylerin önemini gösteriyor. Konsey bünyesinde oluşturduğumuz Sağlık Bilim Kurulu 6 kez bir araya geldi. Kardeşlik hukukumuza uygun şekilde hareket etmekteyiz. Aziz kardeşim İlham Aliyev nezdinde Dağlık Karabağ'daki zaferleri için Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. 44 günlük destansı mücadele ile Karabağ anavatan ile kucaklaşmıştır.



Karabağ bölgesinde 63 camiden 61'i yakılmış, kiliseler de tarumar edilmiştir. Hiçbir zaman Hocalı katliamını bir kenara koyamayız. Kısa zaman yıl dönümünü tekrar andık. Katledilen on binlerce kardeşimizi ben rahmet ile yad ediyorum. Tüm imkanlarımız ile Azerbaycan'ın yanında olmamız önem taşımaktadır. Azerbaycan'ın bu bölgeyi ayağa kaldırmak suretiyle muhacir kardeşlerimizin topraklarına dönmesini çok çok önemsiyorum.



Ramazan Bayramı'ndan sonra Suşa'yı ziyaret etmek suretiyle inşallah yeni bir bayram yaşayalım.

