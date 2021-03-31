Bakan Pekcan'dan esnafa müjde!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle;



"Esnafa yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek işletmelerine yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattık.



Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun."







