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Sözcü'nün yalanını bakanlık çürüttü!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kuruma yeni taşıt alımı yapılmadığını, hizmet alımı yoluyla araç kiralandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu işlem, yeni bir taşıt alımı olmayıp hizmet alımı yoluyla araç kiralanması hususudur. İlgili işlem, sözleşme süresi dolan mevcut koruma araçları için yeniden hizmet alımı yapılmasına ilişkindir" ifadeleri kullanıldı.

Güncel / 30 Mart 2021 Salı 18:56
Sözcü'nün yalanını bakanlık çürüttü!

Yaptığı yalan haberlerle kara progpagandanın bir numaralı adresi haline gelmiş Sözcü'nün bir yalanı daha çürütüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bir gazetede "Kamuda taşıt alımına sınırlama getirileceği söylenmişti ama? Ekonomi paketi 6 günde delindi" başlığıyla yayımlanan haberde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve bakanlık hakkında olumsuz algı oluşturmaya yönelik gerçek dışı yorum ve bilgilerin yer aldığı ifade edildi.

Haberin başlığıyla bakanlığa yeni taşıt alındığı algısı yaratılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu işlem, yeni bir taşıt alımı olmayıp hizmet alımı yoluyla araç kiralanması hususudur." denildi. İşlemin, sözleşme süresi dolan mevcut koruma araçları için yeniden hizmet alımına ilişkin olduğu bildirilen açıklamada, haberde, kiralanan koruma araçlarının "lüks koruma aracı" olarak nitelendirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan araç kiralaması, piyasa araştırması neticesinde belirlenen yaklaşık maliyetin altında bir bedelle ve hizmet alımı yöntemiyle gerçekleşmiştir. Söz konusu haberde oluşturulmak istenen algının tam aksine, öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılan ders kitapları, taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki servis araçlarının maliyetlerinin düşürülmesi, okul ve kurumlarımızın kömür alımlarının merkezden yapılmasına ilişkin tasarruf ve geri dönüşüm uygulamalarıyla kamu ve özel sektöre örnek çalışmalara imza atan bakanlığımızın bu konudaki başarısı bütçe rakamlarıyla ilan edilmiştir."

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