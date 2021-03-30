Milli gururumuz göreve hazır!

Türk savunma sanayii yerli ve milli çözümler üretmeye devam ediyor.



Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yüksek yerlilik oranı ile geliştirilen, 50 bin atım ve zorlu kalifikasyon testlerini tamamlayan Platform Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A artık göreve hazır.



Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yapılan sosyal medya açıklamasında Platform Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A’nın göreve hazır olduğu belirtildi.



MKEK resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu öz kaynakları ile geliştirilerek 50 bin atım ve zorlu kalifikasyon testlerini tamamlayan Platform Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A göreve hazır!” ifadelerine yer verildi.



Kısa bir süre önce de SARSILMAZ firması, yine 7.62 mm çapındaki platforma monteli PMT 7.62 ürününü sergilemişti. MKEK MPT-76/57A ve SARSILMAZ PMT 7.62 ile birlikte bu alandaki yerli ürün sayısı ikiye çıktı.



Türk savunma sanayii firmalarından SARSILMAZ tarafından geliştirme faaliyetleri süren PMT 7.62 Makineli Tüfek ile platformlarda kullanılan makineli tüfeklerde dışa bağımlılığın sonra ermesi hedefleniyor.