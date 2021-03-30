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İstanbul'da koronavirüs kararı!

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre; HES koduyla birlikte seyirci-refakatçi-misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında halı saha ve yüzme havuzları çalışabilecek. Ayrıca İnternet kafe, bilardo salonu, lunapark hamam gibi yerlerde %50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07:00-19:00 saatleri arasında çalışabilecek.

Güncel / 30 Mart 2021 Salı 19:18
İstanbul'da koronavirüs kararı!

Kademeli normalleşme sürecinde hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerleri düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde faaliyet gösterebiliyordu. Çok yüksek risk grubu olarak sınıflandırılan 'kırmızı' kategorideki kentlerde ise yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalacaktı.

Bugün İstanbul Valiliği'nin kararıyla 'kırmızı' kategorideki İstanbul'da kısıtlama kaldırıldı ve bu tür iş yerlerinin faaliyet göstermesine izin verildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yapılan açıklama şöyle;

İlimizde daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla 09:00-19:00 saatleri arasında çalışabilmelerine,

İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde; İlimizde % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07:00-19:00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine,

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