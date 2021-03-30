İmamoğlu sayesinde BİR ANDa milyonların sahibi oldular!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimince yapılan, ancak pandemi engeline takılan 458 milyon TL'lik kültürel etkinlik ihaleleri geçen hafta gündeme

gelmişti. Hayata geçmeyen ihalelerin akıbeti merak konusu olmuştu.



ERCAN SAATÇİ BİR GÜN ARAYLA İHALELERİ KAZANDI



Veryansın Tv'den Şenol Demirci'nin haberine göre: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 458 milyon TL tutarındaki iki ihalesini kazanan İBB Kültür A.Ş, 2020 yılında gerçekleştireceği organizasyonlar kapsamında 11 ayrı hizmet alım ihalesi düzenledi. Söz konusu ihaleler 23- 26 Aralık 2019 tarihleri arasında yapıldı. 6 ve 7 Ocak 2020

tarihlerinde açıklanan ihale sonuçlarına göre 11 ihaleden 3'ünü, Saatci Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. kazandı. Müzisyenliği ve eski

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün damadı olarak tanınan Ercan Saatçi'nin Kültür AŞ'nin ihalelerini birer gün ara ile kazanması dikkat çekti.



Ercan Saatçi'nin aldığı, toplam bedeli 30 milyon 655 bin TL tutan 3 ihale şöyle:



-10 milyon 55 bin TL bedelli “Organizasyon Kapsamında Muhtelif Tekstil Ürünlerive Bayrak Temini Hizmet Alımı İşi.”



-9 Milyon 975 TL bedelli, “Organizasyon Kapsamında Muhtelif BroşürlerinBaskıları Hizmet Alımı İşi.”



-10 Milyon 625 bin TL ile “Organizasyon Kapsamında Muhtelif Katalog, Bülten veDergilerin Basımı Hizmet Alımı İşi.”



Saatçi'nin sahibi olduğu ajans, bu ihaleleri 23,24 ve 26 Aralık 2019 tarihindekazandığı görülüyor.



Saatçi'nin bu ihaleleri kazanmasının üzerinden kısa bir süre sonra pandemi başladı ve konserler, toplantılar yasaklandı…İBB Kültür A.Ş.'den 30 milyon 655 bin TL tutarında ihale alan Saatçi Ajans'ın ihale tutarlarını iade edip etmediğine yönelik sorular İBB BasınDanışmanlığınca yanıtsız bırakıldı...



CEMRE BİRAND'A 38 MİLYONLUK İHALE



Ünlü gazeteci ve televizyon programcısı merhum Mehmet Ali Birand'ın eşigazeteci Cemre Birand'ın da İBB Kültür A.Ş. ihalelerini kazanan isimler arasında

olması dikkat çekti.Birand'ın sahibi olduğu 20 bin TL sermayeli Birand Yapım Anonim Şti. üç gün içinde Kültür A.Ş.'den dört ihale kazanmayı başardı. Cemre Birand, Kültür A.Ş.

ihalelerine katılmadan hemen önce şirketi oğlu Umur Birand'a devretmesi dikkat

çekti.



Birand Yapım'ın kazandığı ihalenin toplam tutarı 38 milyon 221 bin lira. Birand Yapım Anonim. Şti'nin kazandığı ihalelerin içerikleri de pandemi nedeniyle hayata

geçmedi. Birand Yapım'ın da ihale bedellerini iade edip etmediği bilinmiyor. Cemre Birand, 24,25 ve 26 Aralık 2019 tarihlerinde kazandığı dört ihalenin içeriği şöyle:



- 8 Milyon 100 bin Tl: “Organizasyon Kapsamında Gösteri Filmleri Hazırlanması Hizmet Alımı”.



- 10 Milyon 120 bin TL: “Organizasyon Kapsamında İkramların OrganizasyonHizmeti Alımı”.



- 10 Milyon 251 Bin TL: “Organizasyon Kapsamında Sahne, Alan Gösteri vePerformansları Hizmet Alımı”.



- 9 Milyon 750 Bin TL: ‘Organizasyon Kapsamında Muhtelif PromosyonelMalzemelerin Hazırlanması ve Temini Hizmet Alımı”.



KAMUOYU İBB'DEN YANIT BEKLİYOR



Kamuoyu, İBB'nin söz konusu ihalelerle ilgili sorulan aşağıdaki şu sorulara yanıtını merak ediyor:



- İBB iştiraki Kültür A.Ş, tarafından verilen yukarıdaki ihalelerin (Saatci Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri AŞ ve Birand Yapım Anonim Şti.) hangileri

gerçekleşmiştir?



- İptal edilen ve ödemeleri geri çağrılan ihale var mıdır varsa hangileridir?



