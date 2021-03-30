İmamoğlu 8 Mart tweeti için pişman değilmiş!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KRT'de Şimdiki Zaman programına konuk oldu. İmamoğlu'na canlı yayında 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nde attığı kutlama tweeti soruldu.



"HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM"



"8 Mart tweetim için hiç pişman olmadım" diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Böyle bir tepki geleceğini ön görüyordum. Ama bu kadarını beklemiyordum. 8 Mart tweetimi kimse bir yere çekmeye çalışmasın. Kadın dayanışması dışında tek bir amacım yoktu.



"MERAL HANIMLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME YAPTIM, MUTSUZLULUĞUNU DİLE GETİRDİ"



Ben Sn. Kılıçdaroğlu ve Sn. Akşener'in kararıyla bir ittifakın başkanı oldum. Bunu her zaman söylerim. Meral hanımla çok güzel bir yüz yüze görüşme yaptım. Konuyla ilgili mutsuzluğunu dile getirdi. Ben ittifak ruhuna hayatını verebilecek seviyede bağlıyım."