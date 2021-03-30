İBB önünde protesto!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Saraçhane yerleşkesi önünde kentsel dönüşüm mağdurları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecinde söz vererek imzaladığı sözleşmeye uymadığını belirten kentsel dönüşüm mağdurları protestoya başladı.



'Kentsel dönüşüm mağdurları burada İmamoğlu nerede?' ve 'Sözüne sahip çık İmamoğlu' ile 'Kentsel dönüşüme evet ranta hayır' sloganları atan mahalleleri, algı operasyonları ile haklarının gasp edildiğini ifade etti.