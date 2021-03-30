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CHP yandaşı Şaban Sevinç'in 'Ramazan ertelensin' sözleri sosyal medyada alay konusu oldu

CHP yandaşlığıyla bilinen Halk TV'nin eski Genel Müdürü gazeteci Şaban Sevinç ile eski Halk Tv çalışanı Oya Lale Özan'ın yaptıkları canlı yayın sosyal medyada yeniden gündeme oturdu. Şaban Sevinç'in Ramazan ayının ertelenmesi gerektiği gibi bir saçmalığı savunması Twitter'da alay konusu oldu. Tartışmaya CHP İstanbul Milletvekili "Her şeyi bilmeyin Arkadaş... bi susun yahu!" yorumuyla dahil olurken, Şaban Sevinç de Bekaroğlu'na "Bu bizim Mustafa Kemal Atatürk'ümüze Kefere Kemal diyen yeni CHP'li Mehmet değil mi? Şimdi de trollüğe mi soyunmuş" sözleriyle yanıt verdi. Sosyal medya kullanıcıları, Şaban Sevinç için "CHP tipi Diyanet İşleri Başkanı" yakıştırmasında bulundu.

Güncel / 30 Mart 2021 Salı 14:02
CHP yandaşı Şaban Sevinç'in 'Ramazan ertelensin' sözleri sosyal medyada alay konusu oldu

Cumhuriyet Halk Parti'nin yayın organı Halk TV'nin eski Genel Müdürü gazeteci Şaban Sevinç ile eski Halk Tv çalışanı Oya Lale Özan, sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayında skandal sözlere imza attı.

İkili koronavirüs salgını nedeniyle ramazan ayında oruç tutulmaması gerektiğini iddia etti.

Sevinç iddialarını da sözde bir Diyanet yetkilisine dayandırarak izleyenlerin aklı ile resmen dalga geçti.

Sevinç'in Ramazan ayının ertelenmesi gerektiği gibi bir saçmalığı savunması dikkat çekti.

ŞABAN SEVİNÇ: 'TERAVİH NAMAZI OLMADAN ORUÇ OLMAZ'

Özellikle Şaban Seviç'in Ramazan ayında teravih namazı kılınmadan oruç tutulamayacağını iddia ettiği anlar sosyal medyada alay konusu oldu.

BEKAROĞLU DA TOPA GİRDİ

Tartışmaya CHP İstanbul Milletvekili 'Her şeyi bilmeyin Arkadaş... bi susun yahu!' yorumuyla dahil oldu.

Şaban Sevinç de Bekaroğlu'na 'Bu bizim Mustafa Kemal Atatürk'ümüze Kefere Kemal diyen yeni CHP'li Mehmet değil mi? Şimdi de trollüğe mi soyunmuş' sözleriyle yanıt verdi.




















MilletvekiliMustafa Kemal Atatürk

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