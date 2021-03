CHP'nin gençlere tahammülü yok!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel'in bu tutumunu eleştirdi.



İNAN: "ANTİ DEMOKRATİK SİYASET ANLAYIŞINI REDDEDİYORUZ"



AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel'i eleştirdi ve "Gençlere tahammülü olmayan bu anti demokratik siyaset anlayışını reddediyoruz" dedi.



Eyyüp Kadir İnan, şunları söyledi:



"Az önce Gençlik Kolları MKYK Üyemiz Esin Kübra kardeşimin eleştirel bir tweetinden dolayı Özgür Özel'in şikayeti üzerine ifadeye çağrıldığını öğrendim. Her fırsatta fikir özgürlüğünden bahsedip yargıyı töhmet altında bırakanlar biraz utanırlar umarım."



"Gençlere tahammülü olmayan bu anti demokratik siyaset anlayışını reddediyoruz. Başta CHP'nin vesayetçi aktörleri olmak üzere herkes bu gençliğin asla susmayacağını, her platformda kendilerini güçlü bir şekilde ifade etmeye devam edeceğini çok iyi bilsin."



KÜBRA: "HAKİKATI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Esin Kübra; "Sayın Fahrettin Altun'u susturmak için kanun teklifi veren CHP beni de mahkemeye verdi. Özgür Özel'in şikayeti üzerine ifade verdim. Eleştiriye bile tahammülleri yok! Gerçekleri söylemeye devam! Hakikati savunmaya devam edeceğiz. Susturamayacaksınız!" dedi.